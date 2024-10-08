Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu İçin Geri Sayım Başladı

Spor

Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği 'Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu' için sayılı günler kaldı.

Vestel'in, üretim üssü Vestel City'nin bulunduğu Manisa'da yerel halkı spor yapmaya teşvik etmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediği Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu, bu yıl 20 Ekim Pazar günü üçüncü kez gerçekleştirilecek. Manisa'nın sembolik ve tarihi yapılarından Hükümet Konağı önünden başlayacak maratona katılım için son başvuru tarihi ise 11 Ekim 2024. Avrupa'nın tek alan üzerinde kurulu önde gelen fabrikalarından Vestel City'den geçecek Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu kapsamında, 5, 10 ve 21 kilometrelik koşulara ek olarak 19 Ekim Cumartesi günü 500 metrelik çocuk koşusu da düzenlenecek.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek maratona Türkiye ve farklı ülkelerden birçok sporcu katılacak. Vestel Manisa Yarı Maratonu'na katılmak isteyenler vestelmanisayarimaratonu.com/tr/vestel/bireysel-kayit adresinden başvuru yapabilecek. - MANİSA