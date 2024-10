Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu\'nda Dereceye Girenler Ödüllendirildi

Spor

Vestel'in Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle bu yıl 3. kez düzenlenen ve 2 bin kişinin katıldığı Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Türkiye'de sporun en önemli destekçilerinden Vestel'in Manisa Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiği Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu, bu yıl 2 bin kişinin katılımıyla düzenlendi. Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan ve Avrupa'nın tek alan üzerinde kurulu en büyük fabrikalarından Vestel City'den geçen Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu kapsamında, profesyonel atletlerin katıldığı 5, 10 ve 21 kilometrelik üç koşuya ek olarak çocuk koşusu da düzenlendi.

Manisa Yarı Maratonu'nda 21 kilometre parkurunda erkeklerde 01: 07: 14'lük derecesiyle Üzeyir Söylemez birinciliği göğüslerken, kadınlarda ise Hasibe Demir 01: 23: 55'lik derecesiyle birinci oldu. Erkeklerde Hakan Çoban ikinci, Oktay Fırat üçüncü olurken, kadınlarda Duygu Turgut Boyan ikinciliğe, Yasemin Hamamcı da üçüncülüğe ulaşan isim oldu.

Maratonun 10 kilometrelik parkurunda ise erkeklerde 33: 38'lik derecesiyle Ufuk Arda birinciliği göğüslerken, kadınlarda ise Özlem Işık 43: 50'lik derecesiyle birinci oldu. Erkeklerde Yunus Emre Turan ikinci, Bedri Şimşek üçüncü olurken; kadınlarda Özlem Özgün ikinci, Dilek Güller de üçüncülü olarak tamamladı.

Maratonun 5 kilometrelik parkurunda da erkeklerde 18: 15'lik derecesiyle Enes Kurt birinciliği göğüslerken, kadınlarda ise Nida Deniz Karataş 20: 51'lik derecesiyle birinci oldu. Erkeklerde Kaan Sarı ikinci, Mehmet Aydıngör üçüncü olurken; kadınlarda Güneş Şare ikinciliğe, Rabia Karasu da üçüncülüğe ulaşan isimler oldu.

Maraton kapsamında gerçekleştirilen çocuk koşusu Manisa sokaklarında renkli anlar yaşattı. Çocuk koşusuna katılan yaklaşık 500 çocuğun yarışında kızlarda 7-8 yaşta Damla Yücel, 9-10 yaşta Melis Tufantepe, 11-12 yaşta ise Nisa Nur Akarsu birinci oldu. Erkeklerde ise 7-8 yaşta Tuğberk Gündoğdular, 9-10 yaşta Salih Mete Örücü, 11-12 yaşta ise Kerem Aziz Çakırca yarışın kazananı oldu.

"ülkemizde sporun birçok dalına destek veriyoruz"

Vestel İnsan Kaynakları Genel Müdürü Zeynep Tarhan, organizasyonla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumsal gelişime katkı sağlamayı her zaman en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana, toplumun ilerlemesini kendi gelişimimizle eşdeğer kabul ediyoruz ve sporun bu gelişimde oynadığı kritik rolün farkındayız. Spor, hem toplumları birleştiren evrensel bir güç hem de sağlıklı nesillerin yetişmesine imkan tanıyan bir alan. Bu anlayışla, çeyrek asrı aşkın bir süredir ülkemizde sporun birçok dalına destek veriyoruz. Vestel'in evi olarak gördüğümüz ve köklerimizin bulunduğu Manisamız, bizim için her zaman özel bir yere sahip. Manisa'nın hem sosyal hem de ekonomik gelişimine katkıda bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu yıl da Manisa'da düzenlediğimiz maraton organizasyonuyla, bu güzel şehre olan bağlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz. Üstelik, yarı maratonumuzu sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda gerçekleştirerek hem şehrimize hem de çevreye değer katmaya devam ediyoruz. Gelecek yıllarda da aynı kararlılık ve şevkle Manisa'yı sporla buluşturmaya, topluma katkı sağlamaya devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi; sporun kalbinde Vestel, Vestel'in kalbinde ise Manisa ve spor var."

Maratona Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yunusemre Belediye Başkanı Musa Semih Balaban ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay katıldı.

2 bin kişinin katıldığı maratonda kıyasıya rekabet yaşandı. Yarış sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. - MANİSA