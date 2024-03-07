Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, Antalya'da başladı.
Türkiye Güreş Federasyonunun ev sahipliğinde Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, 25 ülkeden 600'ün üzerinde sporcu mücadele ediyor.
Efsane milli güreşçiler Yaşar Doğu, Hamit Kaplan ve Vehbi Emre'nin isimlerini taşıyan organizasyon, 10 Mart Pazar günü sona erecek.
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Eyüpsporlu Caner Erkin'e, hakeme ve temsilciye yönelik hakaretleri nedeniyle 6 maç men cezası verdi.
Dünyanın en popüler içerik platformlarından Netflix, Jake Paul ve Mike Tyson arasındaki boks maçını canlı yayınlayacağını duyurdu. Maç, 20 Temmuz Cumartesi günü AT&T Stadyumu'nda gerçekleştirilecek ve Netflix üzerinden izlenebilecek.
Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla deplasmanda mücadele edecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Erdemli Atış Poligonu'ndaki antrenmanda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde taktik çalışması ve çift kale maç yapıldı. Hatayspor, hazırlıklarını yarın da sürdürecek.
Mardin 1969 Spor, Teknik Direktör Ulaş Ulusan ve ekibi ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, yeni teknik direktörle başarı için şehrin kenetlenmesi gerektiğini belirtti ve camiaya hayırlı olmasını diledi.
Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, Samsunspor'a destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Sandıkçı, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'ni ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi.
Polonya'da düzenlenen 2024 VIRTUS Özel Sporcular Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası'nda Türk milli sporcular, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Şampiyonada Aliye Zeynep Bingül 5 gümüş ve 3 bronz madalya, Ayşe Kader Yavuz ise Avrupa üçüncüsü oldu. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, sporcuları tebrik etti ve başarılarını gururla paylaştı.
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