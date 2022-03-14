Ümit Karan, Uşakspor'da - Son Dakika
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Ümit Karan, Uşakspor'da

14.03.2022 08:57
Ümit Karan, Uşakspor'da

UŞAK (İHA) – Uşakspor, teknik direktörlük görevi için eski milli futbolcu Ümit Karan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

UŞAK (İHA) – Uşakspor, teknik direktörlük görevi için eski milli futbolcu Ümit Karan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Uşakspor, sosyal medya hesabı üzerinden yeni teknik direktörünü açıkladı. Kırmızı siyahlı ekip, futbolculuk döneminde Galatasaray ve A Milli Takımda forma terleten 45 yaşındaki Ümit Karan'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Uşakspor yaptığı açıklamada, "Uşakspor Futbol Kulübümüz, Teknik Direktörlük konusunda Ümit Karan ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Ümit Hocamıza görevlerinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - UŞAK

Ümit Karan, Uşakspor'da
Ümit Karan, Uşakspor'da
Ümit Karan, Uşakspor'da

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Kaynak: İHA

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