Ümit Kız Milli Takım Çeyrek Finalde!

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, son 16 turunda karşılaştığı İzlanda'yı 84-62 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, müsabakaya İdil Yeniçulha, Zeynep Töremiş, Mina Berber, Ayşenaz Harma ve Feryal Atlı beşiyle başladı.
Rakibini 84-62 yenen milliler, adını çeyrek finale yazdırdı.
Türkiye, çeyrek finalde 10 Temmuz Cuma günü İspanya ile karşılaşacak.
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