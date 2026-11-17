Ümit Milli Futbol Takımı Çekya ile 1-1 kalıp Avrupa Şampiyonası hakkını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turu rövanşında Çekya deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Turun ilk maçını Rize'de 1-0 kaybeden ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını yitirdi.
Stat: Malsovicka Arena
Hakemler: Granit Maqedonci, Marcus Lundgren Klittle, Niklas Nyberg (İsveç)
Çekya: Koutny, Lissah, Konecny, Micek, Jelinek, Buzek, Kacor (Dk. 70 Mikulenka), Labik, Sin (Dk. 62 Pech), Skrkon (Dk. 70 Sloncik), Masek (Dk. 84 Eduardo)
Türkiye: Deniz Ertaş, Mertcan Ayhan (Dk. 89 Emirhan Boz), Hamza Güreler, Yusuf Akçiçek, Yasin Özcan (Dk. 75 Deniz Ofli), İzzet Çelik (Dk. 62 Hamza Akman), Yunus Emre Konak, Emirhan İlkhan, Emirhan Acar (Dk. 46 Mevlüt Şimşek), Arda Usluoğlu, Arda Çolak (Dk. 62 Ali Habeşoğlu)
Goller: Dk. 35 Skrkon (Çekya), Dk. 82 Emirhan İlkhan (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 54 Yunus Emre Konak, Dk. 82 Hamza Güreler (Türkiye), Dk. 90+2 Eduardo (Çekya)
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turu rövanş mücadelesinde Çekya'yla deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Rize'de oynanan turun ilk maçını 1-0 kaybeden ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası'na katılma şansını yitirdi.
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