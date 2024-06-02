Ümit Milli Futbol Takımı, İskoçya maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Ümit Milli Futbol Takımı, İskoçya maçı için hazırlıklarını tamamladı

Ümit Milli Futbol Takımı, İskoçya maçı için hazırlıklarını tamamladı

Ümit Milli Futbol Takımı, İskoçya ile yarın İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. A Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosunda bulunan Ahmetcan Kaplan da antrenmanda yer aldı. Maç, yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

02.06.2024 21:23
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Ümit Milli Futbol Takımı, İskoçya ile yarın İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, A Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosunda bulunan Ahmetcan Kaplan da yer aldı.

Ay-yıldızlılar, İskoçya ile yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ümit Milli Futbol Takımı, İskoçya maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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