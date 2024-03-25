Ümit Milli Futbol Takımı, İtalya maçı için hazır

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Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın İtalya ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana tüm oyuncular katıldı.

İdmanın ilk bölümünde pas çalışması yapılırken daha sonra İtalya karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

Ay-yıldızlı ekip, bu akşam hava yoluyla İtalya'nın Bologna kentine gidecek. Milli takım, daha sonra kara yoluyla karşılaşmanın oynanacağı Ferrara şehrine hareket edecek.