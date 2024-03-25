Ümit Milli Futbol Takımı, İtalya maçı için hazır

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın İtalya ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana tüm oyuncular katıldı.
İdmanın ilk bölümünde pas çalışması yapılırken daha sonra İtalya karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.
Ay-yıldızlı ekip, bu akşam hava yoluyla İtalya'nın Bologna kentine gidecek. Milli takım, daha sonra kara yoluyla karşılaşmanın oynanacağı Ferrara şehrine hareket edecek.
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 98-93 yenerek seride 2-0 öne geçti ve yarı finale yükseldi. Beşiktaş BOA, yarı finalde ÇBK Mersin'le karşılaşacak.
Kulübün yeni sahibi Sir Jim Ratcliffe Ratcliffe'in devralınmasının ardından kulüp sahipliği kurallarını değiştirmeyi reddettiği için Man Utd gelecek sezon Avrupa'dan UEFA tarafından men edilebilir. UEFA, aynı sahiplik çatısı altındaki kulüplerin aynı müsabakaya katılmasının genel bir yasak olduğunu doğruladı. Bu durum, Nice'in 2024'teki şok edici formuyla birlikte Man Utd'un Avrupa Ligi'nde yer almasını engelleyebilir.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.
Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Kros Bölge Şampiyonası, 10 ilden 160 sporcuyu Denizli'de buluşturdu. Yarışmada Manisa birinci, Denizli ikinci, Muğla üçüncü, İzmir ise dördüncü sırada yer aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.
Bafra Belediye Spor Tesisleri'ne yapılan saldırı sonucunda hayatlarını kaybeden Sedat Gezer ve İsmail Kurt, Bafra Belediyesi Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreniyle dualarla anıldı. Törene Bafra Belediye Başkan Adayı Hamit Kılıç, aileler, spor camiası ve takım arkadaşları katıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının müsabaka programını duyurdu. Programa göre, Trabzonspor - Sivasspor, Kasımpaşa - Konyaspor, MKE Ankaragücü - Gaziantep FK, Adana Demirspor - Kayserispor, Beşiktaş - Samsunspor, Pendikspor - RAMS Başakşehir, Hatayspor - İstanbulspor, Çaykur Rizespor - Antalyaspor, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçları oynanacak.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri, özel gereksinimli çocuklarla voleybol maçı yaparak sosyalleşmelerine katkı sağladı. Üniversite öğrencileri, Best Buddies Türkiye Projesi kapsamında kampüsteki spor salonunda Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Karşılaşmadan galip ayrılan özel gereksinimli öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.
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