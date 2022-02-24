Ümit milli judocuların hedefi Avrupa'dan altın madalyayla dönmek - Son Dakika
Üye Girişi

Ümit milli judocuların hedefi Avrupa'dan altın madalyayla dönmek

24.02.2022 15:24

Hırvatistan'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda mücadele edecek kadın milli sporcular, çalışmalarını Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde sürdürüyor.

Hırvatistan'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda mücadele edecek kadın milli sporcular, çalışmalarını Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde sürdürüyor.

Milli Takım Judo Antrenörü Yasin Doğan, üniversitenin judo salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, kampı teknik direktör Selahattin Unay, antrenörler Erdal Doğan, Mustafa Kalaycı ve Aynur Samat'la yürüttüklerini söyledi.

19 Şubat'ta başlayan kampın 10 Mart'ta kadar devam edeceğini belirten Doğan, ümitlerin önlerinde bu yıl 3 tane şampiyona olduğunu aktardı.

Doğan, ilk şampiyonanın Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te 12-13 Mart'ta gerçekleşeceğini dile getirerek Dünya Şampiyonası ile Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'na (EYOF) da hazırlandıklarını vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat ederek çalışmalarını sürdürdüklerine değinen Doğan, "32 kadın sporcuyla kamp yapıyoruz. Hedefimiz öncelikle Avrupa Kupası'nda madalya almak. Asıl hedefimiz Avrupa, dünya ve EYOF'ta madalya kazanmak. Çocuklarımızın kondisyonu yüksek. Erkekler de Samsun'da hazırlanıyor. Günde çift antrenman yapıyoruz. Eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Madalyalardan umutluyuz. Daha önceki EYOF'ta da bir çok madalya almıştık. Ümit milli takımımız güçlü. Hem kızlarda hem de erkeklerde bu sene çok umutluyuz." diye konuştu.

"Hedeflerimiz, hayallerimiz büyük"

Sporculardan Şeyma Yıldırım (17) da 8 yıldır judo ile ilgilendiğini, geçen yıl 48 kiloda Avrupa 3'üncüsü olduğunu anlattı.

Bu yıl da 52 kiloda Türkiye Şampiyonu olduğunu dile getiren Yıldırım, "Kampımız gayet verimli geçiyor. İnşallah bu yıl da Avrupa'da, dünyada ve EYOF'ta şampiyon olmak, bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Hedeflerimiz, hayallerimiz büyük, umarım her şey istediğimiz gibi olur." ifadelerini kullandı.

Sporcu Zilan Ertem (16) de geçen yıl Ümitler Avrupa'da ikinci olduğunu, bu yıl şampiyon olmayı çok istediğini kaydetti.

Ümit milli judocuların hedefi Avrupa'dan altın madalyayla dönmek
Ümit milli judocuların hedefi Avrupa'dan altın madalyayla dönmek
Ümit milli judocuların hedefi Avrupa'dan altın madalyayla dönmek

YORUMLAR
500
Ümit Milli Judo Takımı 3 şampiyonadan madalyalar ile dönmek istiyor Ümit Milli Judo Takımı 3 şampiyonadan madalyalar ile dönmek istiyor Milli judocuların Ümitler Avrupa Kupası kampı Samsun'da sürüyor Milli judocuların Ümitler Avrupa Kupası kampı Samsun'da sürüyor

Hırvatistan, Burdur, Milli, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ümit milli judocuların hedefi Avrupa'dan altın madalyayla dönmek - Son Dakika


Son Dakika
17:01 Ünlü futbolcular Ukrayna'da mahsur kaldıkları otelden dünyaya seslendiler!
16:53 Türkiye'de bulunan Ukraynalılar ülkelerindeki çaresizliği gözyaşları içerisinde anlattı: Rusya her taraftan atak yapıyor
16:53 50'den fazla Ukrayna askeri hayatını kaybetti! Başkent Kiev'de ikinci dalga füzeli saldırısı gerçekleşti
16:43 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vatandaşlara savaş uyarısı: Riskli yatırımlardan kaçının, TL'ye güvenin
16:35 Ukraynalı Zinchenko'dan sert tepki: Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık
16:33 Boris Johnson'dan Rusya'ya büyük yaptırım paketi geliyor!
16:25 Ahmet Davutoğlu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında konuştu! Madde madde yapılması gerekenleri sıraladı
16:12 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır?
16:12 Haluk Levent şimdi de elini, arabesk müziğin ünlü sesi Tüdanya'ya uzattı! Gırtlak kanseri sonucu sesini kaybetmişti
16:04 Kremlin: Ukrayna ile 'belirli şartlar' karşılanırsa görüşebiliriz! İşte o şartlar: Tarafsızlık ve silahların konuşlandırılmasının reddi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 17:10:17. #1.11#
SON DAKİKA: Ümit milli judocuların hedefi Avrupa'dan altın madalyayla dönmek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement