Ümit Milli Takım, 13 Kasım'da Rize'de Çekya ile oynayacağı maçın hazırlığına başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ümit Milli Takım, 13 Kasım'da Rize'de Çekya ile oynayacağı maçın hazırlığına başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

2027 UEFA 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri play-off turunda Çekya ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı, 13 Kasım'da Rize'de oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ay-yıldızlılar, teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde Çaykur Rizespor tesislerinde antrenman yaptı.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri play-off turunda 13 Kasım Cuma günü Rize'de Çekya ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bugün Rize'ye ulaşan ay-yıldızlı ekip, antrenmanını teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

İdmanın ilk bölümünde fitness salonunda çalışan milli takım, sonrasında sahada ısınma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, rondo çalışmasıyla tamamlandı.

Dün kulüp takımlarında süre alan oyuncular ise salonda yenilenme idmanı yaptı.

Ümit Milli Takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Ay-yıldızlılar, Çekya ile play-off turundaki ilk maçını 13 Kasım Cuma günü Çaykur Didi Stadı'nda oynayacak. Milli takım, rövanş maçında ise Hradec Kralove kentinde bulunan Finep Arena'da Çekya'ya konuk olacak.

Kaynak: AA
Çek CumhuriyetiEgemen KorkmazMilli TakımRizesporGüncelFutbolRizeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
Bu ilçede bebek sahibi olan yaşadı Belediye altın dağıtacak Bu ilçede bebek sahibi olan yaşadı! Belediye altın dağıtacak
Kaya Çilingiroğlu vale ücretlerine isyan etti Fiyatlar dudak uçuklattı Kaya Çilingiroğlu vale ücretlerine isyan etti! Fiyatlar dudak uçuklattı
40 yıl boyunca dolapta saklandı İçinden 150 milyon TL’lik servet çıktı 40 yıl boyunca dolapta saklandı! İçinden 150 milyon TL'lik servet çıktı
Bruce Willis’in son hali yürek burktu Bakımına servet harcanıyor Bruce Willis'in son hali yürek burktu! Bakımına servet harcanıyor
Kapıdaki gizemli notu gören postacı polisi aradı, içeriden 3 kardeşin cesedi çıktı Kapıdaki gizemli notu gören postacı polisi aradı, içeriden 3 kardeşin cesedi çıktı
00:01
Emir Sarıgül’den babasına iki darbe birden
Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden
23:21
İzmir’de patlamanın olduğu fabrikada bir kişi kendisini ateşe verdi
İzmir’de patlamanın olduğu fabrikada bir kişi kendisini ateşe verdi
22:43
Göztepe’nin Çinli yıldızı Yushan Zhuang İzmir sevdalısı oldu: En çok buna şaşırdım
Göztepe'nin Çinli yıldızı Yushan Zhuang İzmir sevdalısı oldu: En çok buna şaşırdım
22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “fon soruşturması“ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "fon soruşturması" açıklaması
22:23
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 17
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 17
22:10
Dosyası Ankara’ya gönderilen Mustafa Sarıgül’den açıklama
Dosyası Ankara'ya gönderilen Mustafa Sarıgül'den açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 00:49:30. #7.12#
SON DAKİKA: Ümit Milli Takım, 13 Kasım'da Rize'de Çekya ile oynayacağı maçın hazırlığına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android