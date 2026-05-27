Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik

Ümit Milli Takımı'nın 3 Haziran'da Kosova ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Mertcan Ayhan, Baran Ali Gezek ve Livan Burcu sakatlıkları nedeniyle çıkarıldı. Sakaryaspor forması giyen Engin Poyraz Efe Yıldırım ve Ümraniyespor forması giyen Yusuf Kocatürk aday kadroya dahil edildi.

Teknik Direktör Egemen Korkmaz'ın yönetimindeki takımın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Onuralp Çevikkan (Trabzonspor), Deniz Ertaş (Konyaspor), Deniz Dilmen (Pendikspor)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Yusuf Kocatürk (Ümraniyespor), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Hamza Güreler (Rams Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe, Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Ofli (Bayern Münih II)

Orta Saha: Yunus Emre Konak (Oxford United/Brentford, Eyüp Aydın (Kasımpaşa), Emirhan Boz (Ayvalıkgücü Belediyespor), Emirhan İlkhan (Torino), Emirhan Acar (Bandırmaspor), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Hamza Akman (Pendikspor)

Forvet: Emre Demir (Sakaryaspor), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Sakaryaspor), Başar Önal (NEC Nijmegen), İlhan Fakılı (Clermont Foot 63), Melih Bostan (Sakaryaspor), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş) - İSTANBUL