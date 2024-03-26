Ümit Milli Takım, İtalya ile 1-1 berabere kaldı

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Ferrara kentindeki Paolo Mazza Stadı'nda oynanan maçta millilerin golünü 90+1. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Ev sahibi İtalya'nın golünü ise 50. dakikada Daniele Ghilardi attı.
Ay-yıldızlı ekipte Bertuğ Yıldırım, 36. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Bu sonuçla A Grubu'nda oynadığı 6. maçında ilk beraberliğini yaşayan Türkiye, puanını 7'ye çıkardı.
2024 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilmesine rağmen Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy, burada attığı 2 golle dikkati çekti.
Ümit Milli Takım aday kadrosuna dahil edilmesi futbol kamuoyunda tartışmalara neden olan 18 yaşındaki futbolcu, Gürcistan ile oynanan hazırlık maçında ve İtalya ile yapılan eleme müsabakasında birer kez fileleri havalandırdı.
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dört gün önce Macaristan ile oynanan hazırlık maçının 11'inden 9 değişiklik yaparak Avusturya karşısına çıktı. Arda Güler milli takımda ikinci kez 11'de başlarken, Merih Demiral 5 maç sonra 11'e döndü. Türk taraftarlar da maça yoğun ilgi gösterdi.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda Avusturya ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
A Milli Futbol Takımı, Avusturya ile oynadığı hazırlık maçında teknik direktör Vincenzo Montella tarafından Macaristan maçına göre 9 değişiklikle ilk 11'e çıktı. Arda Güler ve Kenan Yıldız da ilk 11'de şans buldu. Türk taraftarlar da Avusturya'da milli takıma büyük destek verdi.
A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki son rakibi Gürcistan oldu. Gürcistan, Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Yolu Play-Off finalinde Yunanistan'ı penaltı atışlarıyla mağlup ederek adını turnuvaya yazdırdı. Türkiye, ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz ve Çekya'ya aynı grupta yer alan A Milli Takım'ın son rakibi Play-Off'tan geldi. Yunanistan'ı penaltı atışlarında 4-2 yenen Gürcistan, EURO 2024 biletini kaptı. F Grubu'nda mücadele edecek olan Gürcistan, Türkiye'ye rakip oldu.
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