Ümit Milli Takım Karadağ Maçına Hazırlanıyor

Ümit Milli Futbol Takımı, 5 Haziran Perşembe günü Karadağ ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Karadağ maçının taktik provası üzerinde duruldu.

Milliler, yarın basına açık gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.