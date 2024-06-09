Ümit Milli Takım, Polonya'ya gitti

Spor

Ümit Milli Takım, Polonya'nın Poznan şehri yakınlarındaki Opalenica kasabasında sabah saatlerinde yaptığı antrenmanın ardından A Milli Takım ile birlikte Varşova'ya gitti.

Türk Hava Yolları'na ait uçakla akşamüstü Varşova'ya gelen Ay-yıldızlılar, kamp oteline yerleşti. Ümit Milli Takım, A Milli Takımın yarın Polonya ile oynayacağı özel maçı tribünden takip edecek. A ve Ümit Milli Takımlar, Varşova'da birbirleriyle bir antrenman maçı daha oynayacak. Ümit Milli Takımın kampı 11 Haziran Salı akşamı sona erecek. - İSTANBUL