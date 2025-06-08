Stat: Atatürk Olimpiyat
Türkiye: Jankat Yılmaz, Furkan Demir, Yiğit Efe Demir, Hamza Güreler, Baran Moğultay, Emre Konak (Dk. Ayberk Karapo), Eyüp Aydın (Dk. 74 Baran Ali Gezek), Burak İnce, İzzet Çelik (Dk. 74 Sami Satılmış), Semih Kılıçsoy (Dk. 66 Melih Bostan), Ali Habeşoğlu (Dk. 66 Poyraz Efe Yıldırım)
Arnavutluk: Simoni, Kurti, Bashi, Ramaj, Selimaj, Shehu, Dodaj, Brruti, Ajvazi, Osmani, Toma
Gol: Dk. 28 Semih Kılıçsoy (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 7 Eyüp Aydın, Dk. 90+4 Ayberk Karapo, Dk. 90+7 Poyraz Efe Yıldırım (Türkiye), Dk. 38 Selimaj, Dk. 55 Simoni (Arnavutluk)
Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Ümit Milliler Arnavutluk'u 1-0 Geçti - Son Dakika
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