Ümit Öztürk 11. kez Sivasspor'un maçını yönetecek

Sivasspor- Galatasaray maçının orta hakemi olarak atanan Ümit Öztürk, kırmızı-beyazlı takımın 11. kez maçını yönetecek.

Denizli Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Ümit Öztürk, Sivasspor'un 11. kez maçını yönetecek. Hakem Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı geride kalan 10 müsabakada Sivasspor 5 galibiyet alırken 5 kez de berabere kaldı. Öztürk bu sezon ikinci kez Sivasspor maçı yönetecek. Sivasspor, hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği maçta son olarak bu sezon sahasında Giresunspor ile karşılaşmıştı.

Ümit Öztürk'ün yönettiği Sivasspor maçları ve skorları şöyle:

Sivasspor- Mersin İdmanyurdu: 2-2

Sivasspor-Akhisarspor: 1-1

Samsunspor-Sivasspor: 0-0

Sivasspor-Bandırmaspor: 3-0

Sivasspor- Çaykur Rizespor: 1-1

Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 1-3

MKE Ankaragücü-Sivasspor: 0-3

Sivasspor- Gençlerbirliği: 2-0

Gençlerbirliği-Sivasspor: 2-3

Sivasspor-Giresunspor: 0-0 - SİVAS