Ümit Şengül: "Bugün kötü günümüzdeydik" - Son Dakika
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Ümit Şengül: "Bugün kötü günümüzdeydik"

09.04.2022 16:12

- Ümit Şengül: "Bugün kötü günümüzdeydik" Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: "Eksik oyuncuları çok aradık" Karagümrük deplasmanında 3-2 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Ümit Şengül, bugün kötü günlerinde olduklarını söyledi.

- Ümit Şengül: "Bugün kötü günümüzdeydik"

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül:

"Eksik oyuncuları çok aradık"

İSTANBUL - Karagümrük deplasmanında 3-2 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Ümit Şengül, bugün kötü günlerinde olduklarını söyledi. Şengül, Hajradinovic ve Eyyseric'in yokluğunun takımı etkilediğini de ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan Kasımpaşa, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maça galibiyet hedefiyle çıktıklarını belirten Şengül, "Aslında başlarken iyi başladık ama 15. dakikadan sonra rakip üstünlük kurdu. İstediğimiz reaksiyonu ve cevabı veremedik çünkü kötü günümüzdeydik. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Ama ikinci yarıdaki hamlelerle maça ortak olmaya çalıştık. Ama maalesef maçı çeviremedik. Bugün özellikle Hajradinovic ve Eyyseric'i çok aradık. Bizim en önemli oyuncularımızdı. Onların eksikliğini çok hissettik. Haftaya onların katılımıyla tekrar istediğimiz noktaya geleceğiz" dedi.

Umut Bozok'un performansı hakkında da konuşan Şengül, "Bireysel performans düşüklüğünden çok, biz eksikliklerden dolayı Umut'u farklı noktada oynattık. Performans düşüklüğü yok. Her zaman direkt forvet oynayan bir isimdi ve forvet arkasına geçince bu bölgeyi yadırgadı" diyerek sözlerini tamamladı.

Ümit Şengül: Bugün kötü günümüzdeydik
Ümit Şengül: Bugün kötü günümüzdeydik
Ümit Şengül: Bugün kötü günümüzdeydik

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ümit Şengül: 'Bugün kötü günümüzdeydik' - Son Dakika


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