Ümitler Balkan Judo Şampiyonası

Erkekler mücadelesinde ise 55 kiloda Berkay Aydın , 60 kiloda Hilmi Mucık, 66 kiloda Bekir Taha Seymen altın madalya kazanma başarısını gösterirken 55 kiloda Yusuf Can Uzun , 60 kiloda Abdulgani Yaman gümüş, 66 kiloda ise Muharrem Caner Çetin bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ilk gününde kadınlar 44 kiloda Gülşen Tanrıkulu altın madalya kazanırken, 44 kiloda Şevval Erdoğmuş, 40 kiloda Kübra Yazıcı, 48 kiloda Gizem Dinçer gümüş, 40 kiloda Elif Arıcı, 48 kiloda Sevde Aydın , 52 kiloda Sura Nil Karasu ve 57 kiloda Deniz Yeşilyurt bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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