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Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı - Son Dakika

Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı

05.02.2022 21:39
Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı

Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve Sakarya'da düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nın ikinci gün müsabakaları sonuçlandı.

Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve Sakarya'da düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nın ikinci gün müsabakaları sonuçlandı.

Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 50, 55, 60, 66 ve 73 kiloda, kadınlarda ise 40, 44, 48, 52, 57 ve 63 kiloda mücadele eden sporcular kıyasıya mücadele etti.

Organizasyonun ikinci gününde madalya kazanan sporcular şöyle:

Erkekler:

50 kilo: 1. Mehmet Şahin Ertem (Manisa), 2. Ahmet Dikici (Manisa), 3. Ramazan Yıldız (İzmir), 3. Tuncay Türkman (Şanlıurfa).

55 kilo: 1. Berkay Aydın (Kocaeli), 2. Sefa Doğan (Kahramanmaraş), 3. Fevzi Bilir (Adana), 3. Yusuf Can Uzun (Konya).

60 kilo: 1. Abdulsamet Çakır (Kocaeli), 2. Abdulgani Yaman (Samsun), 3. Hilmi Mucuk (Kocaeli), 3. Ömer Faruk Turgutlu (Konya).

66 kilo: 1. Abdullah Turgutlu (Konya), 2. Yücel Göker (Konya), 3. Yunus Yazgan (Kocaeli), 3. Bekir Taha Seymen (Kocaeli).

73 kilo: 1. Hafız Çağrı Baydak (Kocaeli), 2. Onuralp Öztürk (Bursa), 3. İsmail Durbak (Manisa), 3. Erman Gürgen (Kocaeli).

Kadınlar:

40 kilo: 1. Zilan Ertem (Manisa), 2. Elif Arıcı (Bilecik), 3. Elif Toruk (Kocaeli), 3. Begümnaz Doğruyol (Sivas).

44 kilo: 1. Şevval Erdoğmuş (Kocaeli), 2. Gülşen Tanrıkulu (Manisa), 3. Merve Kaya (Manisa), 3. Buse Uykun (Kahramanmaraş).

48 kilo: 1. Pınar Boğa (Manisa), 2. Sena Nur Büyük (Burdur), 3. Gizem Dinçer (Kocaeli), 3. Merve Nur Alkış (İzmir).

52 kilo: 1. Şeyma Yıldırım (Konya), 2. Elif Nur Yalçın (Konya), 3. Sura Nil Karasu (Manisa), 3. Ayşe Naz Özdemir (Denizli).

57 kilo: 1. Elif Ağar (Konya), 2. Gülzade Korkmaz (Balıkesir), 3. Deniz Yeşilyurt (Ordu), 3. Nilsu Kurucu (Sakarya).

63 kilo: 1. Sinem Oruç (Konya), 2. Tuana Gülenay (Ankara), 3. Zehranur Kaya (Kocaeli), 3. Elif Kuşku (Edirne).

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Şampiyona, yarın yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.

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Kocaeli, Türkiye, Manisa, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı - Son Dakika Spor


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