Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım Challenge İstanbul Yarışmasında Yüzme Etabını Tamamladı - Son Dakika
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Spor

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım Challenge İstanbul Yarışmasında Yüzme Etabını Tamamladı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım Challenge İstanbul Yarışmasında Yüzme Etabını Tamamladı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Challenge İstanbul yarışmasının yüzme etabına katılarak 2 bin 400 metrelik parkuru 29 dakikada tamamladı. Yarışmanın keyifli olduğunu belirten Yıldırım, herkesin yüzmeyi sevmesi ve öğrenmesi gerektiğini söyledi.

02.09.2024 11:19
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Her yıl binlerce sporcunun katıldığı Challenge İstanbul yarışmasının yüzme etabına katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 2 bin 400 metrelik parkuru 29 dakikada yüzdü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından gerçekleşen Challenge İstanbul yarışmasının yüzme etabına Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı. Yıldırım, bine yakın sporcunun yarıştığı 2 bin 400 metrelik Kanlıca-Küçüksu arasında parkuru 29 dakikada tamamladı.

'GENCİNDEN YAŞLISINA HERKES YÜZMEYİ ÖĞRENMELİ'

Yarışmanın çok keyifli olduğunu dile getiren Başkan İsmet Yıldırım, "Gencinden yaşlısına herkes yüzmeyi sevmeli ve öğrenmeli. Yarışlara katılan bütün sporcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım Challenge İstanbul Yarışmasında Yüzme Etabını Tamamladı - Son Dakika
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