Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor
Hakemler: Fatih Tokail, Barış Çiçeksoyu, Mehmet Sıraç Akpınar
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Glumac, Mustafa Eser, Furkan Apaydın, Hoti (Dk. 82 Kubilay Aktaş), Soukou (Dk. 75 Barış Ekincier), Serkan Göksu (Dk. 69 Mehmet Ali Büyüksayar), Dokanovic (Dk. 82 Atalay Babacan), Benny (Dk. 75 Bardhi), Minchev
Adanaspor: Jankat Yılmaz, Donkor, Uğur Demirok, Fatih Kurucuk, Dabo, Turgay Gemicibaşı, Ferhat Katipoğlu (Dk. 84 Feyzi Yıldırım), Fofana, Yepie (Dk. 61 Doğukan Emeksiz), Ciss, Metehan Altunbaş (Dk. 75 Innocent)
Goller: Dk. 13 Oğuz Yıldırım, Dk. 18 ve 24 Beny, Dk. 56 (Penaltıdan) ve 79 Minchev (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 35 Fatih Kurucuk, Dk. 90 Ciss (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Turgay Gemicibaşı, Dk. 55 Fatih Kurucuk, Dk. 89 Innocent (Adanaspor)
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Central Hospital Ümraniyespor, Adanaspor'u 5-2 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Ümraniyespor, Adanaspor'u 5-2 Yendi - Son Dakika
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