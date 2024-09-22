Ümraniyespor, Adanaspor'u 5-2 Yendi - Son Dakika
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Ümraniyespor, Adanaspor'u 5-2 Yendi

Trendyol 1. Lig'de Central Hospital Ümraniyespor, Adanaspor'u 5-2'lik skorla geçti.

22.09.2024 18:47
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Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor

Hakemler: Fatih Tokail, Barış Çiçeksoyu, Mehmet Sıraç Akpınar

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Glumac, Mustafa Eser, Furkan Apaydın, Hoti (Dk. 82 Kubilay Aktaş), Soukou (Dk. 75 Barış Ekincier), Serkan Göksu (Dk. 69 Mehmet Ali Büyüksayar), Dokanovic (Dk. 82 Atalay Babacan), Benny (Dk. 75 Bardhi), Minchev

Adanaspor: Jankat Yılmaz, Donkor, Uğur Demirok, Fatih Kurucuk, Dabo, Turgay Gemicibaşı, Ferhat Katipoğlu (Dk. 84 Feyzi Yıldırım), Fofana, Yepie (Dk. 61 Doğukan Emeksiz), Ciss, Metehan Altunbaş (Dk. 75 Innocent)

Goller: Dk. 13 Oğuz Yıldırım, Dk. 18 ve 24 Beny, Dk. 56 (Penaltıdan) ve 79 Minchev (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 35 Fatih Kurucuk, Dk. 90 Ciss (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Turgay Gemicibaşı, Dk. 55 Fatih Kurucuk, Dk. 89 Innocent (Adanaspor)

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Central Hospital Ümraniyespor, Adanaspor'u 5-2 mağlup etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ümraniyespor, Adanaspor'u 5-2 Yendi - Son Dakika

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