Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuracak - Son Dakika
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Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuracak

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuracak

09.06.2023 17:17

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, Spor Toto Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracaklarını açıkladı. Aksar, TFF ve Kulüpler Birliği'nin Pazartesi günü yapacakları toplantıda konuyu ele alacaklarını belirtti.

Süper Lig'de küme düşen Ümraniyespor da bu sezon küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

KÜME DÜŞTÜLER

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu 30 puanla 17. sırada tamamlayarak kümse düşen Ümraniyespor'da Başkan Tarık Aksar, İhlas Haber Haber Ajansı'na konuştu. Aksar, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuracaklarını duyurdu.

"TFF'YE BAŞVURUDA BULUNACAĞIZ"

Aksar, "Pazartesi günü TFF ve Kulüpler Birliği bir araya gelecek. Burada bu konuyu konuşacağız. Biz de bu sezon küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuruda bulunacağız" dedi.

GİRESUNSPOR BAŞVURU YAPTI

Süper Lig'de Ümraniyespor'un dışında küme düşen bir diğer takım olan Giresunspor, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı.

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