Ümraniyespor, Boluspor\'u 4-2 mağlup etti

1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Ümraniyespor, sahasında konuk ettiği Boluspor'u 4-2 mağlup etti.

Ümraniye Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan maçı hakem Ümit Öztürk yönetti.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, 32'nci dakikada Soukou'nun golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda da baskısını sürdüren Ümraniyespor; 49'uncu dakikada Batuhan Çelik, 56'ncı dakikada Atalay Babacan ve 65'inci dakikada bir kez daha Soukou ile farkı 4'e çıkardı.

Boluspor'un golleri 76'ncı dakikada Lima ve 89'uncu dakikada Yusuf Kocatürk'ün kendi kalesine attığı golle geldi.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor sahasında 3 puanın sahibi olurken, Boluspor haftayı puansız kapattı.