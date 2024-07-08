Ümraniyespor CEO'su Nicolas Anelka Görevden Ayrıldı

Spor

Ümraniyespor CEO'su Nicolas Anelka, kulübün kötü yönetimi, iletişim sorunu ve ödenmeyen maaşlar nedeniyle görevden ayrıldığını açıkladı.

Ocak 2024'te Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile CEO görevi için imza atan Nicolas Anelka, görevden ayrıldı. Anelka, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da sebeplerini açıkladı. Anelka, "Kulübün kötü yönetimi, iletişim sorunu, ödenmeyen maaşlar, FIFA yaptırımı, üst düzey futbolun farklı vizyonu ve hepsinden önemlisi vaatlere ve taahhütlere saygı gösterilmemesi. Büyük adamlarla diğerleri arasındaki fark budur. Kendi seviyenizde çalışmanıza izin veriyorum. En iyi dileklerimle" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL