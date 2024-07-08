Ümraniyespor, Cihan Topaloğlu, Cebio Soukou ve Ferhan Evren ile sözleşme imzaladı

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Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor, kaleci Cihan Topaloğlu'nun yanı sıra Cebio Soukou ve Ferhan Evren ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Ümraniyespor, Sakaryaspor'un kalecisi Cihan Topaloğlu'nu renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Cihan Topaloğlu'nu takımımıza katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisi, yetenekleri ve tecrübesiyle bize güç katacak" denildi.

Geçtiğimiz günlerde anlaşma sağlandığı açıklanan Cebio Soukou da kulüp binasında kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Son olarak Bandırmaspor forması giyen Beninli forvetin takıma yeni bir güç katacağı ifade edilen paylaşımda, "Cebio Soukou'nun yetenekleri ve hızıyla sahada fark oluşturacağız. Yeni hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Cebio Soukou'ya hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz" notu eklendi.

Sezonu TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu'nda tamamlayan Ferhan Evren de, İstanbul takımına transfer oldu. Evren'in imza töreni sonrası kulüpten yapılan açıklamada, sahada göstereceği performansla heyecanlandırdığı ve yeni sezonda büyük başarılar için onunla birlikte yola çıkıldığı aktarıldı. - İSTANBUL