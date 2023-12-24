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Ümraniyespor, Giresunspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Ümraniyespor, Giresunspor'u 2-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 17. hafta maçında Ümraniyespor, evinde Giresunspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Uğur Kaan Yıldız ve Atalay Babacan'ın attığı gollerle Ümraniyespor, rakibini mağlup etti.

Ümraniyespor, Giresunspor\'u 2-1 mağlup etti
24.12.2023 - 18:00,
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HAKEMLER: Alper Akarsu, Suat Güz, Serdar Soydan

ÜMRANİYESPOR: Übeyd Adıyaman - Popov, Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu (Dk. 69 Emre Kaplan), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 69 Serkan Göksu), Cofie (Dk. 78 Mustafa Eser), Muhammed Mert (Dk. 82 Melih Okutan), Uğur Kaan Yıldız, Emre Demir (Dk. 82 Atalay Babacan), Bouali

GİRESUNSPOR: Erkan Anapa - Talha Ülvan, Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Şahin Dik, Enishan Ceylan (Dk. 60 Alperen Köşker), Çekdar Orhan, Furkan Kütük, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 81 Emre Nizam), Faruk Can Genç, Muhammet Turhan (Dk. 60 Metin Akbayrak)

GOLLER: Dk. 47 Uğur Kaan Yıldız,  Dk. 83 Atalay Babacan (Ümraniyespor) - Dk. 89 Alperen Köşker (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Popov, İlhami Siraçhan Nas, Glumac (Ümraniyespor) - Anıl Yiğit Çınar, Enishan Ceylan, Faruk Can Genç, Talha Ülvan (Giresunspor)

1'inci Lig'in 17'nci haftasında Ümraniyespor sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Ümraniyespor son 4 maçta, 3'üncü galibiyetini elde etti. Giresunspor ise üst üste 6'ncı mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: İHA
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Mustafa Eser, Serkan Göksu, Giresunspor, Emre Demir, Trendyol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniyespor, Giresunspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniyespor, Giresunspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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