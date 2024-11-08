Ümraniyespor İç Sahada İlk Mağlubiyetini Aldı

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Ümraniyespor Teknik Sorumlusu İlhan Özer, Iğdır FK mücadelesinde aldıkları mağlubiyetle birlikte bu sezon iç sahada ilk kez yenildiklerini dile getirdi.

Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Iğdır FK'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Ümraniyespor Teknik Sorumlusu İlhan Özer, açıklamalarda bulundu. Iğdır FK'yı tebrik ederek sözlerine başlayan Özer, "Kendi sahamızda 12. haftada ilk defa mağlup olduk, 3 puanı bıraktık. Ama beraberliği yakalama adına bütün oyuncularımız son dakikaya kadar elinden gelen her şeyi verdiler. Bizi memnun eden taraf bu. Futbolda bunlar var. İlk defa mağlup olduk" diye konuştu. - İSTANBUL