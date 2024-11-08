Ümraniyespor İç Sahada İlk Mağlubiyetini Aldı

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu İlhan Özer, Iğdır FK mücadelesinde aldıkları mağlubiyetle birlikte bu sezon iç sahada ilk kez yenildiklerini dile getirdi.
Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Iğdır FK'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Ümraniyespor Teknik Sorumlusu İlhan Özer, açıklamalarda bulundu. Iğdır FK'yı tebrik ederek sözlerine başlayan Özer, "Kendi sahamızda 12. haftada ilk defa mağlup olduk, 3 puanı bıraktık. Ama beraberliği yakalama adına bütün oyuncularımız son dakikaya kadar elinden gelen her şeyi verdiler. Bizi memnun eden taraf bu. Futbolda bunlar var. İlk defa mağlup olduk" diye konuştu. - İSTANBUL
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