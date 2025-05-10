Ümraniyespor Sezonu Kötü Bitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ümraniyespor Sezonu Kötü Bitirdi

Ümraniyespor Sezonu Kötü Bitirdi

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Ümraniyespor, Manisa FK'ya 1-0 mağlup oldu.

10.05.2025 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Manisa FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

12. dakikada sağ taraftan Benny'nin kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Cavere'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

15. dakikada sağ taraftan Benny'nin yaptığı ortada, arka direkte Furkan Apaydın'ın kafa vuruşunda kaleci Alperen Uysal son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

28. dakikada Kadir Kaan Yurdakul'un pasında ceza yayı sol tarafında topla buluşan Fofana, rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi ve sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

32. dakikada Minchev'in pasında topla buluşan Fofana, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

43. dakikada sağ taraftan rakiplerini geçerek ceza sahası içine giren Oğuz Yıldırım'ın yaptığı vuruşta direkten dönen top Benny'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun topu kontrol edip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

56. dakikada Toure'nin ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Cihan Topaloğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada Fofana'nın pasında topla buluşan Ramirez'in ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

88. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Serkan Göksu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Alperen Uysal'da kaldı.

Hakemler: Yunus Dursun, Kürşathan Akın, Mehmet Akpınar

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Cavare, Glumac, Furkan Apaydın (Ali Turap Bülbül dk. 85), Emre Kaplan, Atalay Babacan, Jurgen Bardhi (Yusuf Sertkaya dk. 85), Soukou (Serkan Göksu dk. 67), Benny, Poyraz Efe Yıldırım

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mehmet Güneş, Batuhan Çelik, Yusuf Deniz Şaş

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Manisa FK: Alperen Uysal, Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Arslanagic, Umut Erdem, Kadir Kaan Yurdakul, Birama Toure (Ramirez dk. 72), Oğuz Gürbulak, Muhammed Kiprit (Diallo dk. 56), Fofana, Minchev (Ensar Akgün dk. 86)

Yedekler: Eren Karataş, Kerem Arık, Kazım Can Kahya, Kaan Kanak, Birkan Yılmaz, Oktay Gürdal, Efe Taylan Altunkara

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Gol: Ramirez (dk. 74) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Serkan Göksu (Ümraniyespor), Diallo (Manisa FK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol, 3-sayfa, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniyespor Sezonu Kötü Bitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Microsoft’un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
Dusan Tadic’ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım Dusan Tadic'ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle Yeşilhisar’da anlamlı yarışma Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Mourinho’nun gazeteciye cevabı gündem oldu Adeta dalga geçti Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
Göksel Gümüşdağ’dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia Göksel Gümüşdağ'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı

20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
16:32
İstanbul’da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
09:06
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
08:47
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
08:46
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
08:13
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı
23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
07:54
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem
Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
01:04
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
01:02
Beylikdüzü’nde tır kazası 1 kişi hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
00:47
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 22:33:33. #7.13#
SON DAKİKA: Ümraniyespor Sezonu Kötü Bitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.