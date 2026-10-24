Ümraniyespor, Sivasspor'u 4-0 yendi; Öztürk galibiyeti Ümraniye halkına armağan etti

Ümraniyespor, Sivasspor'u 4-0 yendi; Öztürk galibiyeti Ümraniye halkına armağan ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Teknik Sorumlu Tolga Öztürk, rakip analizlerini sahada uygulayabildiklerini belirterek galibiyeti tüm Ümraniye halkına armağan etti.
Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Tolga Öztürk, Sivasspor karşısındaki oyundan memnun olduğunu dile getirerek, tüm istediklerini sahaya yansıtabildiklerini söyledi.
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Tolga Öztürk, "Bu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Rakip ile alakalı yaptığımız analizleri sahada uygulayabildik. Bu güzel galibiyet için tüm oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Tüm Ümraniye halkına armağan olsun" dedi.
Kaynak: İHA
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