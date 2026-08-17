Umut Bağdaş Akdeniz Oyunları'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Umut Bağdaş Akdeniz Oyunları'na Hazırlanıyor

Umut Bağdaş Akdeniz Oyunları\'na Hazırlanıyor
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23 yaşındaki milli patenci Umut Bağdaş, İtalya'daki Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Tekerlekli Paten Milli Takımı sporcusu 23 yaşındaki Umut Bağdaş, milli formanın verdiği motivasyonla başarılarını artırmayı hedefliyor.

İstanbul'da yaşayan Bağdaş, 11 yaşında ortaokul arkadaşından etkilenerek hobi olarak başladığı paten sporunu uzun yıllar sokaklarda sürdürdü.

Bir süre sonra profesyonel olarak paten sporuyla ilgilenmeye başlayan Bağdaş, gösterdiği başarılarla 2023'te milli sporcu oldu.

Kariyerinde birçok Türkiye şampiyonluğu bulunan Bağdaş, İtalya'da 21 Ağustos-3 Eylül'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda maraton branşında ülkesini temsil edecek.

"Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası için Karaman'a gelen Marmara Paten Spor Kulübü sporcusu Umut Bağdaş, AA muhabirine, Akdeniz Oyunları'na hız kesmeden hazırlandığını söyledi.

Uluslararası arenada ülkesini temsil etmenin büyük bir gurur olduğunu anlatan Bağdaş, şunları kaydetti:

"İki defa Almanya'da Dünya Kupası'nda, bir kez de Çin'de Dünya Şampiyonası'nda yarıştım. Şimdi İtalya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda yer alacağım. Asıl hedefim ilk 3'e girmek. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Milli sporcu olmak gerçekten çok onur duyulacak bir şey. Sürekli antrenman yapıyoruz ve bunu sadece bir defa gösterebiliyoruz. O kürsüye çıkmak için bir yıl çabalıyorsun. O yüzden büyük fedakarlık istiyor ama ülkemiz için tabii ki değer. Tarif edilemez gerçekten. Ay-yıldızlı formayı giyiyorsunuz. O milli duyguyla gerçekten ekstra güçlü oluyorsunuz."

Bağdaş, sporun hayatına disiplin ve zaman yönetimi konusunda büyük katkısı olduğunu belirterek "Çalışınca bir şeyleri elde edebileceğimi öğrendim. Sporda emek vererek her şey oluyor." dedi.

Antrenör Göktan Tokur da sporcusunun çok disiplinli ve yetenekli olduğunu vurgulayarak "Sabah spora çıkması, beslenmesine ve kilosuna dikkat etmesi, bunları yaşam biçimi haline getirmesiyle gerçekten örnek bir sporcu diyebilirim. Küçüklere geleceğin sporcusu nasıl olur, bunu çok güzel gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Umut Bağdaş Akdeniz Oyunları'na Hazırlanıyor - Son Dakika

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