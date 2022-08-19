Umut Bozok'ta sona doğru! Trabzonspor, gol kralını transfer ediyor

Trabzonspor'da neredeyse transfer döneminin başından beri gündemde yer alan Umut Bozok konusunda önemli adımlar atıldı. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması altında gol krallığı sevinci yaşayan yıldız forvetin transferinde sona yaklaşıldı.

1 MİLYON EURO MAAŞ

Trabzonspor, oyuncunun kulübü Lorient ile yaptığı pazarlıklarda 2 milyon euro bandında bir bonservis bedeli konusunda el sıkıştı. 25 yaşındaki santrfora ise verilen paranın 1 milyon euro olacağı bilgisine ulaşıldı.

GEÇEN SEZONUN GOL KRALI

Başarılı golcü geçen sezon Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla çıktığı 38 maçta 20 gol atıp gol kralı olurken 7 de asist yaparak takımına büyük katkı sağlamıştı.