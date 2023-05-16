Umut Nayir'in Cumhurbaşkanı seçimi mesajı "Sussam gönül razı değil"

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday yeterli oyu alamazken Türkiye, 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidecek. Milli futbolcu Umut Nayir, seçimlerin 2.tura kalmasının ardından paylaşımda bulundu.

"YARINLAR İÇİN UMUT ETMEYE DEVAM EDİYORUM"

Umut Nayir yaptığı paylaşımda, "Sussam gönül razı değil de konuşsam neye yarar. Yine de insanların kimliklerin arkasına sığınmadığı, birbirine nefretle bakmadığı, birbirlerini dinleyebildiği, liyakatin, adaletin, eşitliğin, özgürlüğün ön planda olduğu yarınlar için umut etmeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI

Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı. Buna göre 2.turda en çok oyu alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak.