Umut Nayir'in Cumhurbaşkanı seçimi mesajı "Sussam gönül razı değil" - Son Dakika
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Umut Nayir'in Cumhurbaşkanı seçimi mesajı "Sussam gönül razı değil"

16.05.2023 10:43

Ümraniyespor'un golcüsü Umut Nayir, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından paylaşımda bulundu. Nayir sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sussam gönül razı değil de konuşsam neye yarar. Yine de insanların kimliklerin arkasına sığınmadığı, birbirine nefretle bakmadığı, birbirlerini dinleyebildiği, liyakatin, adaletin, eşitliğin, özgürlüğün ön planda olduğu yarınlar için umut etmeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday yeterli oyu alamazken Türkiye, 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidecek. Milli futbolcu Umut Nayir, seçimlerin 2.tura kalmasının ardından paylaşımda bulundu.

"YARINLAR İÇİN UMUT ETMEYE DEVAM EDİYORUM"

Umut Nayir yaptığı paylaşımda, "Sussam gönül razı değil de konuşsam neye yarar. Yine de insanların kimliklerin arkasına sığınmadığı, birbirine nefretle bakmadığı, birbirlerini dinleyebildiği, liyakatin, adaletin, eşitliğin, özgürlüğün ön planda olduğu yarınlar için umut etmeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI

Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı. Buna göre 2.turda en çok oyu alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak.

YORUMLAR (2)
  • İsmail Eker: Dumbelek hangi esitlikten bahsediyorsun ne yaptinda engel olundu burda esitlik yokdiyorsan ukranyaya git amarkaya git zencilere neler yapildigini goruyorsun Cevap Yaz 100 62 Yayından Kaldır
  • Hakan Erdemanar: konuşma zaten..git antreman yap boş kaleye gol atamıyon ..boş yapıp konuşan aday olanlar vardı senın gıbı bır oy almışlar onuda kendı kendıne vermiş.. Cevap Yaz 80 46 Yayından Kaldır
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14 Mayıs, Türkiye, Umut, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Umut Nayir'in Cumhurbaşkanı seçimi mesajı 'Sussam gönül razı değil' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Umut Nayir'in Cumhurbaşkanı seçimi mesajı "Sussam gönül razı değil" - Son Dakika
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