Umut Ünlü, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Yüzmede 7. Oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzmede milli sporcu Umut Ünlü, erkekler 50 metre sırtüstü S3 sınıfında 7. oldu.
Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında erkekler 50 metre sırtüstü S3 sınıfının finali yapıldı.
Milli sporcu, finali 53.17'lik derecesiyle 7. sırada tamamladı.
Altın madalyayı Ukrayna'dan Denys Ostapchenko, gümüş madalyayı Almanya'dan Tim Alexander Topf, bronz madalyayı ise Ukrayna'dan Serhii Palamarchuk elde etti.
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