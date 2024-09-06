Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Umut Ünlü, erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında gösterdiği üstün performansla altın madalyanın sahibi oldu. Bu başarı, Türkiye'nin paralimpik yüzme camiasına önemli bir katkı sağladı ve milli gururumuzu artırdı.
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7.09.2024 03:34:42. #1.12#
SON DAKİKA: Umut Ünlü Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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