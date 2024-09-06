Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, finale yükseldi.
Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında Umut, 50 metre serbest S3 sınıfında elemelere çıktı.
Elemeleri genel sıralamada 44.90'lık zamanıyla birinci sırada bitiren milli sporcu, adını finale yazdırdı.
Umut Ünlü'nün yer alacağı final müsabakası bu akşam TSİ 20.33'te başlayacak.
Son Dakika › Spor › Umut Ünlü, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda finale yükseldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?