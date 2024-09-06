Milli para yüzücü Umut Ünlü, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler S3 50m serbest finalinde 44.83 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı. Bu başarı, Ünlü'nün uluslararası arenadaki yeteneklerini ve sporcu kimliğini bir kez daha kanıtladı. Türk sporuna önemli bir katkı sağlayan Ünlü, gelecek hedefleriyle de dikkat çekiyor.
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7.09.2024 05:14:32. #1.11#
SON DAKİKA: Umut Ünlü Paris 2024'te Paralimpik Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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