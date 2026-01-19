Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak Aston Villa'da hazırlıklar sürerken, teknik direktör Unai Emery sakatlık raporunu paylaştı. Emery, Amadou Onana ile Ross Barkley'nin sakatlıklarının devam ettiğini ve bu nedenle karşılaşmada sahada olamayacaklarını duyurdu.

EMERY: 1-2 HAFTA İÇİNDE DÖNERLER

Everton maçının ardından konuşan Emery, iki oyuncunun dönüş sürecine dair net mesaj verdi. Deneyimli teknik adam, "Onana ve Ross Barkley bir veya iki hafta içinde geri dönecek. İhtiyacımız olan performansı elde etmek için yeterli oyuncumuz var" ifadelerini kullandı.

BU FUTBOL, KABUL ETMELİYİZ

Unai Emery, sakatlıkların takım planlarını etkilediğini belirtirken, "Bazı oyuncuların sakatlanması iyi bir şey değil ama bu futbol ve bunu kabul etmeliyiz. Bu, başka bir oyuncunun oynaması için bir fırsat" sözleriyle kadro içindeki alternatiflere işaret etti.

MAÇ 22 OCAK'TA İSTANBUL'DA

Fenerbahçe ile Aston Villa arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması 22 Ocak Perşembe günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.