Çömlek ustası Ahmet Taşhomcu’dan Galatasaray’a şampiyonluk vazosu - Son Dakika
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Çömlek ustası Ahmet Taşhomcu’dan Galatasaray’a şampiyonluk vazosu

Çömlek ustası Ahmet Taşhomcu’dan Galatasaray’a şampiyonluk vazosu
19.06.2026 11:45
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Taraftarı olduğu takımın 26. şampiyonluğunu özel eserle kutlamak isteyen Ahmet Taşhomcu: - "Menemen'in kırmızı toprağından yaptığımız özel vazoyu Galatasaray'a hediye edeceğiz"

UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ünvanına sahip çömlek ustası Ahmet Taşhomcu, Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu kutlamak için yaptığı 3 metrelik vazoyu sarı-kırmızılı kulübe hediye edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı çömlek sanatçısı Taşhomcu (60), İzmir'in Menemen ilçesindeki atölyesinde yaklaşık 50 yıldır çömlekten eserler yapıyor.

Daha önce 250 kilogram çamur kullanarak üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun olduğu 2,5 metrelik vazoyu yapıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye eden Taşhomcu, bu kez taraftarı olduğu Galatasaray için özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Taşhomcu, sarı-kırmızılı ekibin 26. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından 150 kilogram çömlek çamuru kullanarak yaklaşık 3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde kupa görünümlü vazo tasarladı. Vazonun üzerine Galatasaray'ın logosunu ve 5 yıldızını ekleyen çömlek ustası, sarı-kırmızı renklerden oluşan çömlek çamurundan yaptığı topu da üst kısma yerleştirdi.

Vazoyu Galatasaray Spor Kulübüne hediye etmek isteyen Taşhomcu, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan aracılığıyla Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ile iletişim kurdu. Çömlek ustası, vazoyu gelecek hafta Galatasaray'a teslim edecek.

"Tek parça halinde yaptım"

Ahmet Taşhomcu, AA muhabirine bugüne kadar dünyanın farklı yerlerinde birçok ödül alıp ustalar yetiştirdiğini söyledi.

Çocukluğundan beri Galatasaray taraftarı olduğunu anlatan Taşhomcu, "Çok güzel bir eser ortaya çıktı. Yaklaşık 20 günde bu kupayı yaptım. Menemen Belediye Başkanımız Aydın Pehlivan'a bunu ilettim. Kendisi Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Abdurrahim Albayrak'la iletişime geçti. Önümüzdeki hafta, Menemen'in kırmızı toprağından yaptığımız özel vazoyu Galatasaray'a hediye edeceğiz." diye konuştu.

Taşhomcu vazonun tek parça olduğunu, kapak ve üzerindeki topun ayrılabildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çok özel bir vazo. Yıldızlarıyla, armasıyla, kulplarıyla özel bir çalışma oldu. Galatasaraylı olmanın duygusu da var. Daha özel çalıştım. Çok sayıda eser yaptım bugüne kadar. Toprağı sanatla birleştirerek yaptım ama bu benim için çok anlamlıydı. Galatasaraylı olarak çok özel bir vazoyu yapmak istedim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çömlek ustası Ahmet Taşhomcu’dan Galatasaray’a şampiyonluk vazosu - Son Dakika

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