Salon: SUNEL Arena
Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Boris Krejic (Slovakya), Julio Anaya (Panama)
AEK: Hubb 6, Bryce 9, Gray 10, Netzipoglou, Golden 19, Flionis, Kuzminskas 5, Kouzeloglou 2, Tucker 5, Hale 9, Skordilis
Unicaja Malaga: Diaz 4, Kalinoski 5, Barreiro 5, Osetkowski 14, Sima 3, Perez 10, Balcerowski, Taylor 7, Carter 5, Tillie, Kravish 8, Perry 10
1. Periyot: 20-23
Devre: 31-37
3. Periyot: 55-50
İspanya'nın Unicaja Malaga takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan temsilcisi AEK'i 71-65 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Unicaja Malaga, 11 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de şampiyonluk için Galatasaray ile karşılaşacak.
AEK ise İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile aynı gün saat 17.00'de üçüncülük maçına çıkacak.
Son Dakika › Spor › Unicaja Malaga Finale Yükseldi - Son Dakika
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