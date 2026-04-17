Ünilig Rafting Şampiyonası Bayburt\'ta Başladı

Ünilig Rafting Türkiye Şampiyonası, Bayburt'ta başladı. Bayburt'un doğal değerlerinden olan Çoruh Nehri'nde gerçekleştirilen organizasyona 6 üniversiteden 27 erkek sporcu katılım sağladı. Açılış programında konuşan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, rafting organizasyonunun geçen yıl ilk kez düzenlendiğini hatırlatarak, kısa sürede önemli bir ivme kazandığını ifade etti. Türkmen, "Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz organizasyon, vizyoner bir bakış açısıyla ulusal bir marka haline gelme yolunda ilerliyor. Çoruh Nehri, şehrimizin en kıymetli değerlerinden biri. Bu potansiyeli daha etkin kullanmak adına ikinci kez bu organizasyonu hayata geçiriyoruz" dedi.