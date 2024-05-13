ÜNİLİG Satranç Türkiye Şampiyonası Sivas\'ta Başladı

Spor

Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Satranç Türkiye Şampiyonası, 200 sporcunun katılımı ile başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan 'Üniversiteler Satranç Türkiye Güreş Şampiyonası' başladı. Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda start alan şampiyonaya 40 üniversiteden, 200 sporcu katılım sağlıyor. Sporcular, kıyasıya rekabetin yaşandığı bu organizasyonda dereceye girmek için ter dökecek.

Şampiyonanın açılış seremonisi Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Birsen Uslu Özkaraca, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanı İlhan Otağ, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Müsabakanın ilk açılış hamlesi Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız yaptı.

Heyecan dolu şampiyona 17 Mayıs Cuma günü sona erecek. - SİVAS