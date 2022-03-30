Üniversite Futsal şampiyonları belli oldu - Son Dakika
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Üniversite Futsal şampiyonları belli oldu

30.03.2022 14:42
Üniversite Futsal şampiyonları belli oldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bu yıl 27'insi düzenlenen Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Personel Salon Futbolu Turnuvası'nın kupa töreni yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bu yıl 27'insi düzenlenen Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Personel Salon Futbolu Turnuvası'nın kupa töreni yapıldı.

5 takımdan yaklaşık 60 sporcunun katılımıyla Eski BESYO Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun şampiyonu Rektörlük takımı oldu. Turnuvayı Eğitim Fakültesi ikinci sırada, Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu ise üçüncü sırada tamamladı.

Turnuva sonunda yapılan ödül töreninde, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Üniversite rektörü Prof. D. Hüseyin Çiçek tarafından verildi. - MUĞLA

Üniversite Futsal şampiyonları belli oldu
Üniversite Futsal şampiyonları belli oldu

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Üniversite, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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