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Üniversite öğrencileri Muğla'daki kış kampında tarihi yolcuğa çıktı - Son Dakika

Üniversite öğrencileri Muğla'daki kış kampında tarihi yolcuğa çıktı

04.02.2022 19:34
Üniversite öğrencileri Muğla'daki kış kampında tarihi yolcuğa çıktı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM) Muğla'da düzenlenen "6. Tematik Kış Kampı"na katılan öğrenciler, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM) Muğla'da düzenlenen "6. Tematik Kış Kampı"na katılan öğrenciler, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Düzce, Hakkari, Iğdır, Kırşehir, Muş, Tekirdağ, Tokat, Van, Trabzon, Yozgat, Ankara, Afyonkarahisar ve Amasya'daki yurtlarda kalan üniversiteli öğrencilerin katılımıyla kış kampı programı düzenlendi.

KYGM 6. Tematik Kış Kampı'na katılan 150 öğrenci, kamp boyunca geziler, yarışmalar ve birçok sosyal etkinlikle bir arada vakit geçirdi. Doğasını, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanımaları amacıyla Milas Beçin Kalesi ve Akyaka'yı gezen gençler, sahilde farklı faaliyetlerle keyifli vakit geçirerek kültür alışverişi yapma imkanı buldu.

Turgutreis Yurdu, TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan ve menajer Mustafa Açıkgöz'ün açılışını yaptığı kamp boyunca eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Doç. Dr. Halit Yerebakan, milli tekvandocu Hakan Reçber ve teknik direktör Yılmaz Vural'ı ağırladı.

Kampın kapanışında konuşan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak spor tesislerinde, Gençlik Merkezlerinde ve yurtlarda, ülkenin geleceği gençleri geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Öğrencilerin bilgili, donanımlı, vatanına ve milletine faydalı bireyler olarak yetişmesi için birçok spor, sanat, kültür ve eğitim faaliyeti düzenlendiğini belirten İlman, kampa katılan öğrencilerin gönüllerince vakit geçirerek eğlendiklerini ifade etti.

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gençlik, Amasya, Kredi, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Üniversite öğrencileri Muğla'daki kış kampında tarihi yolcuğa çıktı - Son Dakika Spor


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