"Üniversiteler 3x3 Basketbol Türkiye Şampiyonası" Çanakkale'de düzenlenecek - Son Dakika
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"Üniversiteler 3x3 Basketbol Türkiye Şampiyonası" Çanakkale'de düzenlenecek

28.06.2022 15:29
"Üniversiteler 3x3 Basketbol Türkiye Şampiyonası" Çanakkale'de düzenlenecek

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) temsilcisi Faruk Güneş, "Üniversiteler 3x3 Basketbol Türkiye Şampiyonası"nın 30 Haziran-3 Temmuz'da Çanakkale'de yapılacağını duyurdu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) temsilcisi Faruk Güneş, "Üniversiteler 3x3 Basketbol Türkiye Şampiyonası"nın 30 Haziran-3 Temmuz'da Çanakkale'de yapılacağını duyurdu.

Güneş, AA muhabirine, şampiyonanın teknik toplantısının 29 Haziran'da Çanakkale Belediyesi Barış Kafe'de gerçekleştirileceğini söyledi.

Şampiyonaya 106'dan fazla üniversiteden kız ve erkek basketbol takımlarının katılacağını belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Böyle büyük bir organizasyonun Çanakkale'de yapılacak olması ayrıca önemlidir. Geleneksel hale gelen bu etkinlik uzun yıllardır Çanakkale'de yapılmaktadır. Pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan şampiyona bu yıl çok geniş bir katılımla Çanakkale'deki basketbol severlere keyifli bir etkinlik sunacaktır."

Turnuvanın, 30 Haziran-3 Temmuz'da Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu organizasyonunda gerçekleştirileceğini aktaran Güneş, "Başta Çanakkale Valiliğimiz olmak üzere Çanakkale Belediyesine, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine (ÇOMÜ), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Basketbol İl Temsilciliğine, Üniversite Sporları İl Temsilciliğine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Faruk Güneş, günlük 60 müsabakanın gerçekleştirileceği şampiyonanın gündüz Anafartalar Spor Salonu'nda, akşamları ise Kordon Boyu'ndaki Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'nda yapılacağını belirterek, tüm basketbolseverleri bu etkinliğe davet etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 'Üniversiteler 3x3 Basketbol Türkiye Şampiyonası' Çanakkale'de düzenlenecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: "Üniversiteler 3x3 Basketbol Türkiye Şampiyonası" Çanakkale'de düzenlenecek - Son Dakika
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