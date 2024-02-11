Erzurum\'da düzenlenen Kış Spor Oyunları\'nda Üniversiteler Arası Türkiye Snowboard ve Alp Disiplini Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından, Erzurum'da düzenlenen Kış Spor Oyunları kapsamındaki Üniversiteler Arası Türkiye Snowboard ve Alp Disiplini Şampiyonası tamamlandı.
Palandöken Kayak Merkezinde düzenlenen yarışlara 19 üniversiteden 198 sporcu katıldı.
Ferdi ve takım halinde gerçekleştirilen yarışların sonucunda, alp disiplini ve snowboard branşlarında dereceye giren sporcular şunlar:
Alp Türkiye Şampiyonası – Slalom
Kadınlar Ferdi
1. Sıla Kara (Erzurum Teknik Üniversitesi)
2. Buse Akar (Özyeğin Üniversitesi)
3. Zerda Tımarlı (Erzurum Teknik Üniversitesi)
Erkekler Ferdi
1. Bünyamin Çelik (Erzurum Teknik Üniversitesi)
2. Demirkan Hasırcı (Özyeğin Üniversitesi)
3. Mahmut Kazanç (Erzurum Teknik Üniversitesi)
Alp Türkiye Şampiyonası – Büyükler Slalom
Kadınlar Ferdi Büyük Slalom
1. Sıla Kara (Erzurum Teknik Üniversitesi)
2. Aygen Yurt (Başkent Üniversitesi)
3. Mina Baştan (Özyeğin Üniversitesi)
Erkekler Ferdi Büyük Slalom
1. Demirkan Hasırcı (Özyeğin Üniversitesi)
2. Bünyamin Çelik (Erzurum Teknik Üniversitesi)
3. Salih Yusuf Kartaltepe (Erzurum Teknik Üniversitesi)
Snowboard Türkiye Şampiyonası – Slalom
Kadınlar Ferdi
1. Nisa Özsoy (Özyeğin Üniversitesi)
2. Selin Gülce Güler (Özyeğin Üniversitesi)
3. İrem Gezer (İstanbul Medipol Üniversitesi)
Erkekler Ferdi
1. Uras Uçanoğlu (İstanbul Nişantaşı Üniversitesi)
2. Uğur Koçak (Atatürk Üniversitesi)
3. Mirza Taş (Özyeğin Üniversitesi)
Kadınlar Ferdi Büyük Slalom
1. Nisa Özsoy (Özyeğin Üniversitesi)
2. Selin Gülce Güler (Özyeğin Üniversitesi)
3. İrem Gezer (İstanbul Medipol Üniversitesi)
Erkekler Ferdi Büyük Slalom
1. Uğur Koçak (Atatürk Üniversitesi)
2. Ali Armanç Yağan (Erzurum Teknik Üniversitesi)
3. Uras Uçanoğlu (İstanbul Nişantaşı Üniversitesi)
Kayak ve Snowboard Şampiyonası'nda dereceye giren takımlar ise şöyle:
Alp Disiplini – Erkekler
1. Erzurum Teknik Üniversitesi
2. Atatürk Üniversitesi
3. Özyeğin Üniversitesi
Alp Disiplini – Kadınlar
1. Erzurum Teknik Üniversitesi
2. Özyeğin Üniversitesi
3. İstanbul Üniversitesi
Snowboard – Erkekler
1. Atatürk Üniversitesi
2. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
3. Koç Üniversitesi
Snowboard – Kadınlar
1. Atatürk Üniversitesi
2. İstanbul Teknik Üniversitesi
3. Koç Üniversitesi
Dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.
Gerçekleştirilen törene, TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, TÜSF Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Kaldırımcı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak katıldı.
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