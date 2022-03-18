Üniversiteler Voleybol Erkekler 1. Lig Grup Birinciliği maçları Elazığ'da - Son Dakika
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Üniversiteler Voleybol Erkekler 1. Lig Grup Birinciliği maçları Elazığ'da

18.03.2022 14:38
Üniversiteler Voleybol Erkekler 1. Lig Grup Birinciliği maçları Elazığ'da

Türkiye Üniversitesi Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Voleybol Erkekler 1. Lig Grup Birinciliği Elazığ'ın ev sahipliğinde yapılacak.

Türkiye Üniversitesi Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Voleybol Erkekler 1. Lig Grup Birinciliği Elazığ'ın ev sahipliğinde yapılacak.

Türkiye Üniversitesi Sporları Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Üniversiteler Voleybol Erkekler 1. Lig Grup Birinciliği müsabakaları Elazığ'da düzenlenecek. 21 Martta gerçekleştirilecek olan açılış programı ile resmen başlayacak olan organizasyonda Fırat Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Voleybol takımları mücadele edecek.

25 Martta sona erecek olan şampiyonada 1. olan takım Süper Lige terfi maçlarında mücadele etmeye hak kazanacak. - ELAZIĞ

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Üniversiteler, voleybol, Türkiye, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Üniversiteler Voleybol Erkekler 1. Lig Grup Birinciliği maçları Elazığ'da - Son Dakika


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