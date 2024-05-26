Üniversiteliler, Balıkesir\'de Yamaç Paraşütü Etkinliği Düzenledi

Spor

İlkan Toprak/Balıkesir



Balıkesir'de merkez Altıeylül Belediyesi'nin Akçökey Mahallesi Türkmentepe'de 4.ncüsü düzenlediği ve bu yıl üniversiteler arası gerçekleştirilen '1. Üniversiteler Arası Yamaç Paraşütü' etkinliğine yurdun dört bir yanından onlarca paraşüt tutkunu katıldı.

Rüzgârın elverişli olmasından dolayı havada kuşlar gibi süzülen yamaç paraşütü tutkunları Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü himayesinde yapılan etkinlikte bir araya geldiler. Rüzgârın bu bölgede güzel olduğunu ifade eden yamaç Uçuş koordinatörü Erkan Ertem de kendilerine bu imkanı sunan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'ye, teşekkürlerini sundu.

"TÜRKMENTEPE HAKİM RÜZGARLAR YÖNÜNDEN GENİŞ BİR KALKIŞ PİSTİNİ BARINDIRMAKTA"

Alteylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'nin de 1. Üniversiteler Arası Yamaç Paraşütü etkinliğinde uçması ayrı bir heyecan yaşattı. Başkan Şehirli, ilk defa yamaç paraşütü ile uçtuğunu ifade ederek şunları söyledi: "540 metre irtifaya sahip olan Türkmentepe, hakim rüzgar yönünde geniş bir kalkış pistini barındırmakta, tüm kuzeyli yönlere uçuş olanağı vermekte. Gençlerle birlikte Altıeylümüzün Türkmentepe'de bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bende bu fırsatı değerlendirip uçma keyfini yaşadım. Herkesi bu adrenalin dolu yamaç paraşütü sporunu yapmasını ve bu deneyimi yaşamasını isterim"diye konuştu.

"ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜNDE DEDİĞİ GİBİ 'İSTİKBAL GÖKLERDEDİR'"

Yamaç paraşütü sonrasında da yamaç paraşütü tutkunlarıyla bir araya gelen Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, "Değerli misafirler Türkiye'nin değişik şehirlerinden gelen öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Altıeylül Belediyesi olarak bu yıl 4.'üncüsü, Üniversiteler Arası da birincisi düzenlenen Türkmentepe şenliklerinde kendimde Uçuş Koordinatörü Erkan Ertem hocam ile birlikte bir deneyim yaşadım. Bana destek olan hocama da teşekkür ediyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ünde söylediği gibi 'İstikbal Göklerdedir'. Benim çıtam oraya kadar çıkmayacak ama gençlerimizin oraya kadar çıkması gerekiyor. Ne diyor Livaneli 'Gökyüzü senindir. Gökyüzü herkesindir' 1. Üniversiteler arası yamaç paraşütü yarışmasına ve eğlencesine katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.