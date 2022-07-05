Ünlü boksör çenesi kırılmasına rağmen müsabakayı kazandı! 2 ay sıvıyla beslenecek

IBF ve The Ring yarı siklet şampiyonluklarını elinde bulunduran Avustralyalı profesyonel boksör Jai Opetaia'nın aldığı darbe sonrasında çene kemiği her iki yandan da kırıldı. Rakibi Mairis Briedis'e karşı maçı kazanan Opetaia, maç sonunda konuşmakta zorluk çekti.

2 AY SIVIYLA BESLENECEK

Daily Mirror'ın aktardığı haberde, Jai'nin koçu Wilson, olayın farkında olduğunu ancak bunu sakladığını açıkladı. Wilson, Fox Sports'a verdiği demeçte, "Önde olduğumuzu biliyordum, Jai'ye sadece 'hareket et' dedim" ifadelerini kullandı. Röntgen fotoğrafı şaşkınlık yaratan Jai, ameliyat oldu ve iki ay sıvıyla beslenecek.