Ünlü boksör çenesi kırılmasına rağmen müsabakayı kazandı! 2 ay sıvıyla beslenecek - Son Dakika
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Ünlü boksör çenesi kırılmasına rağmen müsabakayı kazandı! 2 ay sıvıyla beslenecek

05.07.2022 10:50
Ünlü boksör çenesi kırılmasına rağmen müsabakayı kazandı! 2 ay sıvıyla beslenecek

Ünlü boksör Jai Opetaia'nın dünya şampiyonluğunun ikinci turunda aldığı sert yumruğun ardından çenesi her iki taraftan kırıldı. Jai, çenesinin dağıldığının farkına varmadan maça devam etti vr maçı kazanan taraf oldu. Öte yandan Jai'nin ameliyat olduğu ve iki ay sıvıyla besleneceği öğrenildi.

IBF ve The Ring yarı siklet şampiyonluklarını elinde bulunduran Avustralyalı profesyonel boksör Jai Opetaia'nın aldığı darbe sonrasında çene kemiği her iki yandan da kırıldı. Rakibi Mairis Briedis'e karşı maçı kazanan Opetaia, maç sonunda konuşmakta zorluk çekti.

İnanılmaz ama gerçek! Ünlü boksörün çenesi dağıldı, yine de maçı bırakmadı

2 AY SIVIYLA BESLENECEK

Daily Mirror'ın aktardığı haberde, Jai'nin koçu Wilson, olayın farkında olduğunu ancak bunu sakladığını açıkladı. Wilson, Fox Sports'a verdiği demeçte, "Önde olduğumuzu biliyordum, Jai'ye sadece 'hareket et' dedim" ifadelerini kullandı. Röntgen fotoğrafı şaşkınlık yaratan Jai, ameliyat oldu ve iki ay sıvıyla beslenecek.

İnanılmaz ama gerçek! Ünlü boksörün çenesi dağıldı, yine de maçı bırakmadı
İnanılmaz ama gerçek! Ünlü boksörün çenesi dağıldı, yine de maçı bırakmadı
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SON DAKİKA: Ünlü boksör çenesi kırılmasına rağmen müsabakayı kazandı! 2 ay sıvıyla beslenecek - Son Dakika
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