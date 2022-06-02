Ünlü iki hakem aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Ünlü iki hakem aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı

02.06.2022 19:31

İskoçya liginde görev alan hakemler Craig Napier ve Lloyd Wilson aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı. İki isim görev başındayken eşcinsel olduklarını açıklayan ilk hakemler olarak tarihe geçti.

İskoçya'nın iki ünlü hakeminin aktif görevlerine devam ederken eşcinsel olduklarını açıklaması, ülkede büyük ses getirdi.

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Craig Napier ve Lloyd Wilson'ın 17 yaşındaki Blackpool forvet oyuncusu Jake Daniels'in eşcinsel olduğunu açıklamasından sonra geldi. Jake, eşcinsel olduğunu açıklamasından sonra Prince William ve Harry Kane gibi kişiler tarafından destek görmüştü.

Ülke tarihinde bir ilk! Ünlü hakemler aynı anda eşcinsel olduklarını açıkladı
Craig Napier

"BU BENİM KİŞİSEL MESELEM DEĞİL"

İskoçya Ligi'nde düdük çalan 32 yaşındaki hakem Napier, geçen sezon 10 maçta düdük çaldı. Napier 2015-16 sezonundan beri aktif hakemlik yapıyor. 31 yaşındaki Wilson ise üçüncü ve dördüncü liglerde düdük çalıyor. Napier, yaptığı açıklamada uzun süredir gerçek cinsel eğilimini açıklamak için çaba sarf ettiğini ve eşcinsel olduğunu itiraf ettikten sonra sırtında büyük kalktığını belirtti. Napier, "Bu benim kişisel meselem değil, haber olsun diye paylaşmıyorum. Tek istediğim İskoç kültürünün değişmesi ve herkesin olduğu gibi kabul edilmesidir." dedi.

Ülke tarihinde bir ilk! Ünlü hakemler aynı anda eşcinsel olduklarını açıkladı
Lloyd Wilson
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Blackpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü iki hakem aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı - Son Dakika


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