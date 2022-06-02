Ünlü iki hakem aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı

İskoçya'nın iki ünlü hakeminin aktif görevlerine devam ederken eşcinsel olduklarını açıklaması, ülkede büyük ses getirdi.

GENÇ FUTBOLCUDAN GÜÇ ALDILAR

Craig Napier ve Lloyd Wilson'ın 17 yaşındaki Blackpool forvet oyuncusu Jake Daniels'in eşcinsel olduğunu açıklamasından sonra geldi. Jake, eşcinsel olduğunu açıklamasından sonra Prince William ve Harry Kane gibi kişiler tarafından destek görmüştü.

Craig Napier

"BU BENİM KİŞİSEL MESELEM DEĞİL"

İskoçya Ligi'nde düdük çalan 32 yaşındaki hakem Napier, geçen sezon 10 maçta düdük çaldı. Napier 2015-16 sezonundan beri aktif hakemlik yapıyor. 31 yaşındaki Wilson ise üçüncü ve dördüncü liglerde düdük çalıyor. Napier, yaptığı açıklamada uzun süredir gerçek cinsel eğilimini açıklamak için çaba sarf ettiğini ve eşcinsel olduğunu itiraf ettikten sonra sırtında büyük kalktığını belirtti. Napier, "Bu benim kişisel meselem değil, haber olsun diye paylaşmıyorum. Tek istediğim İskoç kültürünün değişmesi ve herkesin olduğu gibi kabul edilmesidir." dedi.