Ünlü isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a teşekküre gitti: Merak etmeyin

13.02.2026 15:46
N'Golo Kanté transferiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini duyuran Sinan Akçıl, paylaştığı fotoğraf karesine "Bugün Kante için teşekkür ettim. Merak etmeyin büyük Fenerbahçe camiası" notunu düştü.

Sanatçı Sinan Akçıl, Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımından transfer edilen N'Golo Kanté süreciyle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"MERAK ETMEYİN" NOTUNU DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ayaküstü sohbet ettiği andan bir fotoğraf karesi paylaşan Akçıl, "Bugün Kante için teşekkür ettim. Merak etmeyin büyük Fenerbahçe camiası" notunu düştü. Ünlü sanatçının paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Sinan Akçıl'ın o paylaşımı;

