Ünlü isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a teşekküre gitti: Merak etmeyin

Sanatçı Sinan Akçıl, Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımından transfer edilen N'Golo Kanté süreciyle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ayaküstü sohbet ettiği andan bir fotoğraf karesi paylaşan Akçıl, "Bugün Kante için teşekkür ettim. Merak etmeyin büyük Fenerbahçe camiası" notunu düştü. Ünlü sanatçının paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.
